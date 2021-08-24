Абрамченко потребовала проверить все переваливающие нефть порты после ЧП в Новороссийске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Все порты, переваливающие нефть и нефтепродукты, после аварии в Новороссийске на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) должны быть проверены в течение месяца.

"Да, я запустила проверку по всем портам, где идет перевалка опасных грузов, в том числе нефти. Она должна быть проведена в течение месяца", - сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Объемы (разлива - ИФ) считают. Проверку ведет Росприроднадзор", - напомнила она.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь загрязнения в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.