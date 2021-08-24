Абрамченко потребовала проверить все переваливающие нефть порты после ЧП в Новороссийске
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Все порты, переваливающие нефть и нефтепродукты, после аварии в Новороссийске на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) должны быть проверены в течение месяца.
"Да, я запустила проверку по всем портам, где идет перевалка опасных грузов, в том числе нефти. Она должна быть проведена в течение месяца", - сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Объемы (разлива - ИФ) считают. Проверку ведет Росприроднадзор", - напомнила она.
Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.
Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь загрязнения в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.