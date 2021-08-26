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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

WhatsApp получил штраф в 4 млн руб.

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве признал Twitter, Facebook и WhatsApp виновными в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

"Решением суда WhatsApp назначен штраф в размере 4 млн рублей, Facebook - 15 млн рублей, Twitter - 17 млн рублей", - сообщили в Роскомнадзоре.

WhatsApp признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Это первый штраф мессенджера за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Twitter и Facebook оштрафованы за повторное нарушение данного закона.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за аналогичное правонарушение. Это стало первым штрафом Google за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Twitter Facebook WhatsApp Роскомнадзор

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