Суд счел законным решение о взыскании с Twitter 4 млн руб. из-за нелокализации данных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг отказал в жалобе сервиса микроблогов Twitter на решение по иску компании к судебному приставу о взыскании с нее 4 млн рублей за неперенос данных российских пользователей на территорию России.

"Апелляционная жалоба Twitter оставлена без удовлетворения, решение Мещанского суда Москвы от 16 ноября 2020 года оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Twitter Inc. оспаривал в суде исполнительное производство, возбужденное летом 2020 года Управлением по исполнению особо важных исполнительных производств. Административным ответчиком выступал судебный пристав-исполнитель Максим Думаков.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Twitter, так как компания не предоставила в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соцсети на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено законом "О персональных данных".

По решению мирового судьи судебного участка N374 от 13 февраля 2020 года Twitter был признан виновным в неисполнении требования обеспечить хранение данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Компании было назначено наказание в виде штрафа в 4 млн рублей.

Также ранее за аналогичное правонарушение был оштрафован и Facebook, который не стал обжаловать решение.