Что произошло за день: четверг, 26 августа

Теракт у аэропорта Кабула, вакцина "ЭпиВакКорона-Н" и штраф для Twitter, Facebook и WhatsApp

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вблизи аэропорта Кабула произошел теракт. В результате двух взрывов у въезда на территорию аэропорта, где проходит эвакуация гражданского населения, погибли не менее 13 человек, многие получили ранения. Сообщалось, что один из взрывов устроил смертник, а за терактами предположительно стоит ячейка террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

- Накануне Россия эвакуировала из Афганистана 360 граждан РФ, еще около 100 остались в стране, желание выехать они пока не изъявляли.

- Талибы запретят музыку в Афганистане, при этом женщины смогут выходить из дома без сопровождения родственников-мужчин, сообщил представитель запрещенного в РФ движения.

- В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки - скончались 820 пациентов. Суточный прирост новых заболевших снизился и составил 19 630 случаев.

- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н". Препарат создан по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но в нем два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".

- Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника.

- Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафованы на 17, 15 и 4 млн руб. соответственно за повторный отказ локализовать данные в РФ.

- Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

- 11 медалей завоевали россияне на Паралимпиаде в четверг: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.