Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: четверг, 26 августа

Теракт у аэропорта Кабула, вакцина "ЭпиВакКорона-Н" и штраф для Twitter, Facebook и WhatsApp

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вблизи аэропорта Кабула произошел теракт. В результате двух взрывов у въезда на территорию аэропорта, где проходит эвакуация гражданского населения, погибли не менее 13 человек, многие получили ранения. Сообщалось, что один из взрывов устроил смертник, а за терактами предположительно стоит ячейка террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

- Накануне Россия эвакуировала из Афганистана 360 граждан РФ, еще около 100 остались в стране, желание выехать они пока не изъявляли.

- Талибы запретят музыку в Афганистане, при этом женщины смогут выходить из дома без сопровождения родственников-мужчин, сообщил представитель запрещенного в РФ движения.

- В РФ обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки - скончались 820 пациентов. Суточный прирост новых заболевших снизился и составил 19 630 случаев.

- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "ЭпиВакКорона-Н". Препарат создан по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но в нем два пептида объединены в один "для удобства синтеза и простоты масштабирования".

- Привившие 60% персонала московские компании смогут подать заявки на компенсации. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на каждого работника.

- Twitter, Facebook и WhatsApp оштрафованы на 17, 15 и 4 млн руб. соответственно за повторный отказ локализовать данные в РФ.

- Актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

- 11 медалей завоевали россияне на Паралимпиаде в четверг: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Фотохроника 26 августа

10
Ежегодное взвешивание животных в Лондонском зоопарке В Газе продолжаются протесты из-за ужесточения ограничений со стороны ИзраиляОтдыхающие в парке наблюдают, как самолет Delta Air Lines приземляется в аэропорту Лос-АнджелесаАктеры иммерсивного мюзикла WeCameToDance в музее "Камера-обскура и мир иллюзий" в ЭдинбургеВ Индии отмечают 111-летие со дня рождения матери ТерезыВелогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на 3000 м на треке на Паралимпиаде в ТокиоРыбаки в морском порту ПалестиныВенценосный голубь Виктория в зоопарке в Лодзи (Польша)Обработка снежных хризантем в китайском городе БицзеАктивисты Extinction Rebellion провели акцию против использования ископаемого топлива в Лондоне
Ежегодное взвешивание животных в Лондонском зоопарке

Новости по теме

Новости

Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяло на себя ИГ

Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

Американские морпехи погибли в результате теракта у аэропорта Кабула

В Лондоне сочли, что теракты в Кабуле устроило "Исламское государство"

Пентагон подтвердил данные о двух взрывах у аэропорта Кабула

Афганистан во власти талибов

Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Жертвами теракта близ аэропорта Кабула стали 13 человек

Трое военных США ранены в результате взрыва близ аэропорта в Кабуле

Взрыв близ кабульского аэропорта организовал смертник

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

Пентагон сообщил о взрыве возле аэропорта в Кабуле

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах

В Белоруссии не стали заводить дело по жалобам 680 человек на насилие силовиков на протестах
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили руководителей силовых структур

Талибы назначили руководителей силовых структур
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');