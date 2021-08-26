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ЦИК исключил Шлосберга из списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг принял решение исключить Льва Шлосберга из федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" на предстоящие выборы в Госдуму.

"ЦИК РФ постановляет: аннулировать регистрацию кандидата Шлосберга Льва Марковича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого партией "Яблоко", сведения о Шлосберге Льве Марковиче", - говорится в постановлении ЦИК РФ, одобренном на заседании комиссии.

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Как сообщалось, 9 августа Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга как кандидата от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы по одномандатному округу номер 207 по Москве. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в партии, было подано обращение в суд от кандидата Андрея Пангаева (кандидата по этому же округу от партии "Зеленые"), оно было связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована, также признана иноагентом).

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК Лев Шлосберг Яблоко

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