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Суд отклонил жалобу Шлосберга на решение о снятии его с выборов в Думу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Псковского областного собрания от "Яблока" Льва Шлосберга на решение Мосгорсуда о снятии его с выборов в Госдуму.

"Первый апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Московского городского суда об отмене моей регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы по Ховринскому одномандатному избирательному округу", - сообщил Шлосберг "Интерфаксу".

Также суд отказал в требовании о привлечении ЦИК РФ для дачи заключения по делу и в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России кандидатуры псковского "яблочника".

"Суд отказал в ходатайстве о направлении в Конституционный Суд запроса о конституционности применения норм об ограничении пассивного избирательного права с обратной силой. И отказал в допуске партии "Яблоко" к участию в деле в качестве заинтересованного лица", - сказал Шлосберг.

Он заявил, что решение суда считает необоснованным и незаконным. По его словам, оно будет обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде РФ в течение пяти дней.

Как сообщалось, 9 августа Московский городской суд отменил регистрацию Шлосберга как кандидата от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы по одномандатному округу номер 207 по Москве. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в партии, было подано обращение в суд от партии "Зеленые" кандидата Пангаева (кандидата по этому же округу), оно было связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, запрещенная в РФ экстремистская организация, признана также иноагентом).

Лев Шлосберг Яблоко Госдума

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