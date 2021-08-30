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30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦИК попросит ВС РФ отменить регистрацию 9 кандидатов от "Яблока" на выборы в Думу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в понедельник принял решение обратиться в Верховный суд РФ с административными исками об отмене регистрации девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко".

Как отмечается в постановлении комиссии, одобренном на заседании ЦИК, поводом для обращения в суд стала информация от Центробанка РФ, указывающая на то, что девять кандидатов от "Яблока" владеют "иностранными финансовыми инструментами".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ ЦБ РФ Госдума Верховный суд РФ Яблоко

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