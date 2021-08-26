Суд 23 сентября рассмотрит жалобу Навального на статус склонного к побегу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд перенес на 23 сентября рассмотрение жалобы Алексея Навального на решение Петушинского суда, который отказался снять его с учета как склонного к побегу, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

Судья обязал колонию, где содержится Навальный, до 6 сентября предоставить определенные документы, связанные с постановкой осужденного на учет, добавил он.

Навальный с середины марта находится в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Перед этим суд в Москве по требованию УФСИН Москвы заменил ему условный срок по этому делу на реальный.

Еще в столичном в СИЗО №1 ("Кремлевский централ") Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу. Этот статус предусматривает строгий контроль за заключенным. В частности, политик жаловался, что его регулярно проверяют в камере по ночам, не давая спать.

Затем его поставили на учет как склонного к побегу уже в покровской колонии. Навальный оспорил оба решения в судах.

Преображенский суд Москвы 25 июня отказался отменить это решение администрации СИЗО. 2 июня Петушинский районный суд отказал в удовлетворении аналогичного иска.