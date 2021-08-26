Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Суд 23 сентября рассмотрит жалобу Навального на статус склонного к побегу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд перенес на 23 сентября рассмотрение жалобы Алексея Навального на решение Петушинского суда, который отказался снять его с учета как склонного к побегу, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

Судья обязал колонию, где содержится Навальный, до 6 сентября предоставить определенные документы, связанные с постановкой осужденного на учет, добавил он.

Навальный с середины марта находится в ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Перед этим суд в Москве по требованию УФСИН Москвы заменил ему условный срок по этому делу на реальный.

Еще в столичном в СИЗО №1 ("Кремлевский централ") Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу. Этот статус предусматривает строгий контроль за заключенным. В частности, политик жаловался, что его регулярно проверяют в камере по ночам, не давая спать.

Затем его поставили на учет как склонного к побегу уже в покровской колонии. Навальный оспорил оба решения в судах.

Преображенский суд Москвы 25 июня отказался отменить это решение администрации СИЗО. 2 июня Петушинский районный суд отказал в удовлетворении аналогичного иска.

Суд над Алексеем Навальным

15
Владимирский областной суд Владимирская область Петушинский суд Покров ИК-2 Алексей Навальный Москва

Новости по теме

Новости

В Минтруда назвали сроки выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Google заплатил штраф в 3,5 млн руб. за запрещенный контент в поиске

Житель Тюмени признался в убийстве восьмилетней девочки

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Twitter и Facebook оштрафованы на 32 млн руб. за повторный отказ локализовать данные в РФ

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

Песков напомнил о возможности избавиться от статуса иноагента

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье смягчили ограничения на проведение массовых мероприятий

По делу о падении декоративной сферы на девочку задержали чиновницу

РФ пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');