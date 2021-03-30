Путин разъяснил Меркель и Макрону "объективные обстоятельства" дела Навального

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дал соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела Алексея Навального, сообщает пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что вопрос был поднят собеседниками Путина в ходе переговоров лидеров РФ, ФРГ и Франции в формате видеоконференции. В ответ, как сообщается, Путиным "были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".

Других подробностей по этой теме Кремль не приводит.

Ранее сообщалось, что Путин в беседе с Макроном и Меркель затронул вопрос о перспективах регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе, а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в европейских странах.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

На прошлой неделе стало известно об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. По словам адвокатов, у него сильно болит спина и отнимается нога, на которую он не может наступать. Политик в инстаграме сообщил, что проблемы у него начались вскоре после ареста, он не мог сидеть, а только стоять или лежать, но надеялся, что ему помогут это вылечить и не спешил об этом рассказывать.

Адвокаты отмечают, что положение Навального усугубляет то, что его по ночам раз в час будят для проверки как склонного к побегу. Он просил пустить к нему в колонию невролога Алексея Баринова, но получил отказ. Во ФСИН заявили, что врачи в колонии оценили состояние осужденного как удовлетворительное.