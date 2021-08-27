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Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек

Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано еще 19 509 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 798 человек. Накануне в России было зафиксировано 820 умерших, что стало максимальным числом скончавшихся за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа число умерших было минимальным с июля - 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти.

По данным на 27 августа, наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве - 51, в Санкт-Петербурге 33 смерти, по 32 человека умерли в Краснодарском крае и Свердловской области.

Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 180 041.

Поправились и выписаны 6,112 млн пациентов за весь период, в том числе 19 217 пациентов.

Новые зараженные выявлены в 85 регионах РФ. В Москве 1509 случаев COVID-19 за сутки. В Петербурге зафиксировано 1395 новых эпизодов, в Московской области - 786.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 844 049 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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