В Москве за сутки COVID-19 заболели более 1,5 тыс. человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Еще 1 509 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки, следует из данных оперативного штаба в пятницу.

Накануне сообщалось о 1 712 заболевших. Таким образом, в столице заболели на 203 человека, или почти на 12% меньше, чем днём ранее, но всё равно это выше минимального показателя заболеваемости от 24 августа, когда в столице за сутки выявили всего 1 105 новых случаев (уровень первой половины марта).

За сутки коронавирус привел к смерти 51 человека. С начала пандемии в столице умерли 27 244 человека.

Выписаны по выздоровлению за сутки 2 297 человек. Всего от COVID-19 в Москве выздоровели 1 млн 439 126 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 августа составляет 1 млн 562 010.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.