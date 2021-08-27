Опубликованы обновленные материалы к проведению ЕГЭ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил обновленные материалы к проведению Единого государственного экзамена на 2022 год.

В сообщении Рособрнадзора подчеркивается, что с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В связи с этим во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный формат в 2021 году, произошли изменения структуры контрольных измерительных материалов, включены новые модели заданий на применение предметных знаний.

В ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы.

Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне.

Участникам ЕГЭ по географии будут предложены два новых задания, проверяющих умения определять и находить информацию, недостающую для решения задачи и информацию, необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям.

В ЕГЭ по литературе теперь шире представлена поэзия второй половины ХIХ-ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов. Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут.

Опубликованные материалы являются основой для составления экзаменационных материалов ЕГЭ в новом учебном году.