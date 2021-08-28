Рособрнадзор заверил, что "революционных изменений" в ЕГЭ не будет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Задания Единого государственного экзамена в течение трех лет претерпят изменения, которые будут направлены не на заучивание, а на то, чтобы ученики смогли применять полученные знания на практике, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения (в ЕГЭ - ИФ) практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", - сказал он, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании в субботу.

Вместе с тем "каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем", заверил Музаев.

По его словам, "все изменения поэтапно будут проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов, нам не нужен дополнительный стресс у учеников, родителей и учителей".

Как сказал глава Рособрнадзора, изменения будут направлены не на заучивание дат и формул, а на то, чтобы после школы школьники могли применять на практике полученные знания.

Накануне Федеральный институт педагогических измерений представил обновленные материалы к проведению ЕГЭ на 2022 год.