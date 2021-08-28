Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Рособрнадзор заверил, что "революционных изменений" в ЕГЭ не будет

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Задания Единого государственного экзамена в течение трех лет претерпят изменения, которые будут направлены не на заучивание, а на то, чтобы ученики смогли применять полученные знания на практике, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения (в ЕГЭ - ИФ) практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", - сказал он, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании в субботу.

Вместе с тем "каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем", заверил Музаев.

По его словам, "все изменения поэтапно будут проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов, нам не нужен дополнительный стресс у учеников, родителей и учителей".

Как сказал глава Рособрнадзора, изменения будут направлены не на заучивание дат и формул, а на то, чтобы после школы школьники могли применять на практике полученные знания.

Накануне Федеральный институт педагогических измерений представил обновленные материалы к проведению ЕГЭ на 2022 год.

ЕГЭ Рособрнадзор Анзор Музаев

Новости по теме

Новости

Володин пообещал защитить Поклонскую от нападок Украины

Володин пообещал защитить Поклонскую от нападок Украины
Афганистан во власти талибов

Шойгу не исключил переход боевиков из Афганистана в страны ОДКБ

Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

У МЧС есть две версии причин пожара в ярославской COVID-больнице

Празднование 1 сентября в российских школах пройдет очно

Ярославские власти заявили, что умерший в день пожара в больнице скончался от COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 19,5 тыс. новых случаев COVID-19

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');