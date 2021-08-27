Москалькова задумалась о дополнительных гарантиях при онлайн-голосовании

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование, которое опробуют на сентябрьских выборов, требует особого внимания и дополнительных гарантий для российских граждан, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он сказала это на тренинге руководителем Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме.

Онлайн-голосование омбудсмен назвала "новым инструментом", который будет вызывать еще немало вопросов. Она рассказала, что в 2020 году в ее аппарат поступали жалобы на отказ в допуске к онлайн-голосованию.

"Они входили в кабинет, получали ответ, что не могут проголосовать. Например, (Кирилл) Вышинский имел два гражданства - украинское и российское, и ему было отказано, все исправили конечно. Случаи были у людей: появлялась запись "вы уже проголосовали", - сказала она.

По решению ЦИК, электронное голосование пройдет с 8:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября. Его разрешили провести в Москве, Севастополе, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Получившие российское гражданство жители Донбасса также смогут проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы.

В Москве голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и Ростелекомом.