Суд отправил двоих в колонию-поселение за брошенную в ОМОН дымовую шашку

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский суд назначил сроки в колонии-поселении Алексею Конькову и Кириллу Кудрину. Суд установил, что на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января они бросили дымовую шашку в сотрудников ОМОНа.

Конькову назначили десять месяцев колонии-поселения, Кудрину - восемь, сообщили "Интерфаксу" в суде. Оба признаны виновными по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Из материалов дела следует, что сначала обоим вменили также хулиганство (ст. 213 УК), но в приговоре эта статья уже не упомянута.

До суда оба екатеринбуржца находились на свободе при условии ограничения определенных действий.

По данным местных СМИ, они во время акции бросили в сторону росгвардейцев дымовую шашку и убежали. Во время следствия они признали вину и раскаялись.

По оценке МВД, в акции 23 января в Екатеринбурге приняли участие около 3000 человек.