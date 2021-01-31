Несколько десятков человек задержали на акциях на Урале

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Задержания участников несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались в Екатеринбурге и Челябинске, Тюмени и Кургане.

В Екатеринбурге во время шествия, которое стартовало в 12 часов, задерживают людей с транспарантами. По ходу движения колонны стоят сотрудники ППС и ДПС. Стянуты силы Росгвардии, полиции и ОМОН.

По предварительным данным Министерства общественной безопасности, задержаны 32 человека. По информации очевидцев, задержания продолжаются.

Как сообщила "Интерфаксу" Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также находится на месте событий, пока к ней обратился один из задержанных.

В акции, по предварительным данным Министерства общественной безопасности, принимает порядка 2,3 тыс. человек.

В Челябинске задержаны несколько человек, которые вели себя наиболее активно в толпе. Протестующие стоят на площадке вблизи памятника Курчатову. Все выходы перекрыты силовиками, чтобы предотвратить шествие. На этих участках перекрыто движение транспорта.

Участники шествия в Челябинске попытались помешать движению на одной из центральных улиц, перекрытой силовиками. "Люди вышли на проезжую часть, требовали пропустить их на проспект Ленина, где они хотели продолжить шествие. Скопилось большое количество машин, протестующих пропустили", - рассказал очевидец.

В городе, по данным источников, в несогласованной акции принимает участие около 2 тыс. человек.

Задержаны также несколько участников митингов в Кургане и в Тюмени.

По данным источника, митинг в Кургане уже завершен, в нем приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщил "Интерфаксу" сотрудник горадминистрации, участники акции в Тюмени прошли колонной от площади технопарка до здания областной думы. Акция продолжалась с 13:00 до 14:20, в ней приняли участие 270 человек.

В Сургуте (ХМАО) люди собирались на площади Нефтяников у здания администрации. По данным источника, как таковых протестов не было, плакатов не было. "Всё уже закончилось, люди разошлись", - сообщил он, отметив, что информации о задержанных нет.

Как сообщалось, 23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли во многих городах страны.