Несовершеннолетний участник акции 23 января получил 4 года условно

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы признал несовершеннолетнего участника несанкционированной акции 23 января в столице виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком в течение четырех лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В период испытательного срока несовершеннолетний не должен менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

По версии следствия, 23 января молодой человек вблизи Большой Дмитровки в Москве в ходе акции ударил сотрудника Росгвардии. В этот день в Москве и ряде городов России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).