Подлодка "Магадан" с ракетами "Калибр" завершила госиспытания

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Завершены госиспытания третьей дизельной подлодки с крылатыми ракетами "Калибр" для Тихоокеанского флота, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Адмиралтейские верфи" завершили государственные испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Магадан", - говорится в сообщении.

По данным ОСК, подлодка успешно выполнила глубоководное погружение, а специалисты предприятия проверили работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов.

Госиспытания лодки стартовали 16 августа.

"Магадан" - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота. Заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта 2020 года, в ноябре 2021 года будет передана в состав ВМФ РФ, сообщили в Минобороны.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль "Петропавловск-Камчатский" передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

В мае командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц сказал, что "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" прибудут на флот летом. Сообщалось, что эти две подлодки отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

В марте главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что ведется активное строительство дизельной подлодки этой серии - "Уфы". По его словам, в текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены еще две дизель-электрические подлодки серии - "Можайск" и "Якутск".

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.