Пожар в больнице Ярославля потушен

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Возгорание в клинической больнице № 3 города Ярославля ликвидировано, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Машины МЧС уезжают от здания больницы. Каких-то разрушений нет. На месте происшествия работают следователи.

В региональном управлении МЧС "Интерфаксу" также сообщили, что пожарным удалось полностью потушить возгорание.

"Полностью потушен пожар в лечебном учреждении. Площадь возгорания составила 5 кв. метров на первом этаже здания больницы", - сказал собеседник агентства.

Пациентов из реанимации ярославской больницы, где произошел пожар, перевели в другое лечебное учреждение, сообщила пресс-служба облправительства.

"Восемь пациентов из реанимации клинической больницы №3 переведены в больницу имени Семашко. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушены", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Ярославской области сообщила, что один человек погиб в результате задымления в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 города Ярославля. Там заявили, что причина смерти не связана с возгоранием.

Между тем источник "Интерфакса" сообщал, что пожар в "ковидной" реанимации ярославской больницы спровоцировал отключение аппаратов ИВЛ, от нехватки кислорода погибли три пациента. В ГУ МЧС по региону сообщили, что из здания больницы эвакуировали несколько десятков человек.