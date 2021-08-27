Три пациента погибли при пожаре в "красной зоне" больницы в Ярославле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в "красной зоне" клинической больницы Ярославля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В коронавирусной реанимации ярославской клинической больницы воспламенились матрасы. Медперсонал быстро потушил пожар. Однако три пациента скончались", - сказал собеседник агентства.

Другой источник "Интерфакса" рассказал, что причиной гибели трех пациентов с коронавирусом в ярославской больнице стало аварийное отключение аппаратов ИВЛ.

"Воспламенились матрасы, сработал датчик пожарной сигнализации и отключилась подача электроэнергии, питание перестало поступать на аппараты ИВЛ. Они не были оснащены дополнительными источниками бесперебойного питания. Погибли три пациента, подключенные к ним", - сказал он.

Позднее в ГУ МЧС России по Ярославской области подтвердили факт пожара, уточнив, что пожар возник в медучреждении на улице Маяковского, 61, в Ярославле на втором этаже трехэтажного здания. По словам собеседника агентства, из отделения были эвакуированы несколько десятков человек.

При этом в МЧС не подтвердили, но и не опровергли информацию о количестве погибших.

Это уже второй случай с гибелью пациентов на ИВЛ за этот месяц. 9 августа девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

Следственный комитет России тогда возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы.