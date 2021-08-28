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Вероятной причиной пожара в ярославской больнице назвали упавший на матрас кипятильник

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следствие считает вероятной причиной пожара, который случился вечером 27 августа в больнице №3 Ярославля, где лечатся пациенты с коронавирусом, упавший на матрас кипятильник.

Об этом сообщает СК.

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Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник, который в момент эксплуатации заискрился и упал на матрас одного из пациентов.

На месте происшествия обнаружено тело одного человека, наиболее вероятной причиной смерти которого явилось заболевание, говорится в сообщении. Точная причина смерти пациента будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Пожар в больнице №3 Ярославля, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел накануне вечером. Его площадь составила 5 кв. метров. По данным ГУ МЧС по региону, горел матрас. Причина пожара - электротехническая.

Изначально сообщалось о гибели одного пациента, однако позже власти заявили, что он умер от коронавируса до начала пожара.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Ярославская область Ярославль

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