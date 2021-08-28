Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что допускать школьников к занятиям с 1 сентября будут только после вакцинации от коронавируса.

"Это неправда. У нас еще не зарегистрирована вакцина для детей, сейчас идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы", - сказал он, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании в субботу.

Говоря о вакцинации учителей, Кравцов отметил, что многие из них "сами добровольно проходят вакцинацию".

"Все прекрасно понимают, я к родителям обращаюсь, желательно пройти вакцинацию, это существенно снизит все риски и сохранит здоровье вашим детям", - сказал министр.

Ранее в субботу Кравцов сказал, что День знаний в российских школах пройдет в традиционном, очном формате.