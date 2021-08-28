Празднование 1 сентября в российских школах пройдет очно

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - День знаний в российских школах пройдет в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"1 сентября "День знаний" пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников", - сказал он, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании в субботу.

Кравцов отметил, что в школах из-за пандемии коронавируса будут усилены меры, направленные на недопущение распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что все российские школы приступят к обучению школьников в очном формате.