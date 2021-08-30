В РФ готовятся клинически испытывать вакцину от COVID и гриппа

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - НИИ гриппа имени имени Смородинцева до нового года планирует начать клинические испытания своей новой вакцины - против коронавируса и гриппа A, сообщил в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе" директор научного учреждения Дмитрий Лиознов.

"Сейчас мы закончили доклиническое исследование и практически подаем документы на одобрение для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы это видим, должна защитить и от коронавирусной инфекции, и от гриппа A. Если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клинические исследования препарата", - сказал руководитель НИИ гриппа.

Ранее сообщалось, что НИИ гриппа разрабатывает вакцину от коронавируса в виде спрея или капель в нос. В институте заявляли о ее безопасности и высокой иммуногенной активности.