Эксперт счел вопросом времени регистрацию в РФ зарубежных COVID-вакцин

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава центра "Вектор", разработчик российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" Ринат Максютов считает, что регистрация в России иностранных вакцин - вопрос времени.

"Этот вариант рассматривается (регистрация в РФ иностранных вакцин от COVID-19 - ИФ). Такие клинические исследования проводятся, это вопрос времени", - сказал Максютов в понедельник, выступая в Российском обществе "Знание".

На данный момент известно, что регистрации в РФ ожидает китайская вакцина "Конвидеция". Это рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора человека 5-го типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2, она разработана CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185), ведущей иммунобиологической компанией КНР.

Вакцина прошла все три фазы клинических исследований на территории РФ. В России ее представляет фармкомпания "Петровакс". По итогам третьей фазы, по сообщению компании, препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности, показатель иммунного ответа на 28-й день после вакцинации составил 90,6%. Результаты испытаний были направлены в Минздрав РФ.