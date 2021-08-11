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"Петровакс" оценил в 90,6% эффективность китайской вакцины "Конвидеция"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - По итогам третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины "Конвидеция" от коронавируса в России показатель иммунного ответа у всех добровольцев на 28-й день после вакцинации составил 90,6%, сообщили "Интерфаксу" в компании "Петровакс". Она готова выпускать этот препарат в России.

"На протяжении всего периода наблюдения у волонтеров сохранялся высокий уровень нейтрализующих антител к вирусу, что подтверждает долгосрочную защиту вакциной", - сказали в компании.

Результаты исследования III фазы "Петровакс" направил в Минздрав в финальном отчете в начале августа. Проведенное иссследование показало, что однократное введение вакцины приводит к выраженному иммунному ответу при хорошей переносимости и высоком профиле безопасности. Препарат предусматривает вакцинацию единственной дозой.

Никто из участников не умер и ни у кого не проявились серьезные нежелательные побочные реакции на прививку, добавили в "Петроваксе".

Общие поствакцинальные реакции были зарегистрированы у 26,9% добровольцев из группы "вакцина" и 10,5% добровольцев из группы "плацебо".

"Ни одного случая досрочного завершения исследования в связи с развитием нежелательного явления зарегистрировано не было", - отметили в компании.

"Наиболее часто в группе "вакцина" наблюдались повышенная температура тела - 20,2%, головная боль - 5,9%, утомляемость - 5,4%, боль в мышцах - 4,8% и боль в суставах - 1,9%. В большинстве случаев - у 21% добровольцев, вакцинированных "Конвидецией", - системные поствакцинальные реакции имели легкую степень выраженности. Реакции средней степени выраженности наблюдались у 4,6% участников, - говорится в сообщении. - У большинства добровольцев в обеих группах общие и местные поствакцинальные реакции, так же, как и нежелательные явления, разрешались в течение 7 дней после вакцинации. Местные поствакцинальные реакции были зарегистрированы у 21,8% участников исследования".

Исследователи также оценили влияние предсуществующего иммунитета к аденовирусному вектору на эффективность вакцины.

"Было обнаружено, что доля волонтеров с высоким уровнем антител к аденовирусу выросла после вакцинации. Иными словами, вакцина вызвала иммунный ответ к вирусу - носителю. При этом количество антител к аденовирусу на момент вакцинации никак не повлияло на уровень сероконверсии - основной показатель иммунитета к SARS-CoV-2. Эти данные указывают на то, что эффективность вакцинации не зависит от имеющегося у человека иммунитета к аденовирусу, а стимуляция иммунного ответа к аденовирусу за счет вакцинации не повлияет на эффективность повторного введения той же вакцины", - рассказали в "Петроваксе".

Президент "Петровакс Фарм" Михаил Цыферов через пресс-службу уточнил, что это окончательные данные изучения китайской вакцины и его компания уже подготовила в Подмосковье необходимые мощности для выпуска этого препарата.

Вакцина "Конвидеция" - рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора человека 5-го типа, несущего S-белок вируса SARS-CoV-2. Ее разработала китайская иммуннобиологическая компания CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185). Вакцину уже одобрили регуляторы Китая, Мексики, Пакистана и Венгрии, сообщала СanSinoBIO. Препарат хранится при температуре 2-8 градусов Цельсия и вводится одной дозой.

Хроника коронавируса. Август.

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