Авиакомпания "Витязь-Аэро" устранила замечания Росавиации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Все недостатки, указанные Росавиацией, устранила авиакомпания ООО "Витязь-Аэро", чей вертолет упал в озеро на юге Камчатки, руководство компании надеется на снятие ограничений по пассажирским перевозкам, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края в среду.

"На сегодня наша авиакомпания устранила все недочеты и недостатки, указанные Росавиацией. Соответствующая документация подготовлена и сегодня, 1 сентября, будет направлена в ведомство. Надеюсь, что Росавиация в ближайшее время рассмотрит отчет об устранении недостатков и примет решение о снятии ограничений на коммерческие перевозки пассажиров "Витязь-Аэро", - цитирует пресс-служба генерального директора авиакомпании Виктора Сиротина.

Он добавил, что в настоящее время все пассажирские и коммерческие перелёты "Витязь-Аэро" приостановлены.

"Пассажиров и туристов мы не перевозим, парк авиакомпании выполняет работу только по авиации общего назначения - по перевозке больных и оказанию скорой санитарной помощи с использованием вертолета. Наша авиакомпания не сдаёт в аренду вертолеты другим авиакомпаниям, пока выполняем только ту работу, которая нам разрешена сертификатом эксплуатанта", - пояснил гендиректор.

Пресс-служба напоминает, что "Витязь-Аэро" работает в регионе 10 лет и является крупнейшим авиаперевозчиком, ежегодно по территории Камчатского края перевозит более 40 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, 13 августа авиакомпания приостановила пассажирские авиаперевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в соответствии с решением Росавиации. Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании было ограничено после крушения 12 августа вертолета Ми-8 на Курильском озере на юге Камчатки, в результате которого погибли 8 человек, еще восемь (два члена экипажа и шесть пассажиров) выжили.

18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).