В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 17 813 человек, это минимальное значение с 20-х чисел июня, за сутки умерли 795 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 813 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число новых случаев коронавируса в РФ приблизилось к значениям 20-х чисел июня, когда начинался подъем заболеваемости, связанный с распространением штамма "дельта", сейчас после июльских максимумов наблюдается снижение уровня заболеваемости.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 795 пациентов, накануне в понедельник сообщалось о 792 скончавшихся. Москва находится в "лидерах" по числу летальных исходов, в столице за сутки от коронавируса умерли 44 человека, при этом для города это минимальное значение с начала марта. За столицей по числу скончавшихся следует Краснодар, где подтверждено 33 летальных исхода, в Свердловской области - 32. Этот регион также стал третьим по числу новых заражений, там за сутки выявили 516 новых случаев коронавируса.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, зафиксировано 1 162 новых случая COVID-19, 1 914 человек выздоровели.

В Московской области за сутки выявили 758 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 513.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 918 965 случаев заболевания коронавирусом, 183 224 человек умерли и 6 181 054 выписался, в том числе 18 624 были выписаны за последние сутки.

Показатели в регионах

По информации оперативного штаба, еще 481 новый случай COVID-19 зафиксирован в Ростовской области, 474 - в Пермском крае, 463 - в Воронежской области, 441 - в Самарской области, 435 - в Красноярском крае, 409 - в Нижегородской области, 395 - в Иркутской области, 389 - в Омской области, 376 - в Челябинской области, 356 - в Ставропольском крае, 349 - в Волгоградской области, 342 - в Оренбургской области, 313 - в Хабаровском крае, 302 - в Башкирии, 287 - в Астраханской области, 281 - в Крыму, 280 - в Ульяновской области, 261 - в Архангельской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 250 случаев.

Согласно данным оперштаба о смертности, 29 пациентов скончались за сутки в Нижегородской области, по 28 - в Ростовской области и Пермском крае. 25 - в Красноярском крае, по 23 - в Самарской области, Челябинской области. 22 - в Дагестане, по 20 летальных случаев в Воронежской области, Саратовской области, Ставропольском крае, Алтайском крае. По 19 умерших в Московской области, Пензенской области. 18 - в Тюменской области, 16 - в Волгоградской области, по 15 летальных случаев в Крыму, Башкирии, Удмуртии. По 13 умерших в Брянской области, Новосибирской области. По 12 летальных случаев в Хакасии, Оренбургской области, Астраханской области.

11 умерших - в Чувашии, 10 - в Тульской области, по девять - в Северной Осетии, Ульяновской области, Вологодской области. По восемь - в Чечне, Мурманской области, Новгородской области, Липецкой области. Семь - в Иркутской области, по шесть летальных случаев в Коми, Рязанской области, Смоленской области, Омской области, Курской области. По пять умерших в Карачаево-Черкессии, Ямало-Ненецком АО, Ярославской области, Владимирской области, Приморском крае. По четыре - в Белгородской области, Ивановской области, Калужской области, Псковской области, Кемеровской области, Севастополе. По три - в Адыгее, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Орловской области, Тамбовской области, Тверской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае. По два летальных исхода в Карелии, Ненецком АО, Республике Алтай, Бурятии, Якутии, Магаданской области, Кировской области. По одному умершему в Ингушетии, Ханты-Мансийском АО, Еврейской АО, Архангельской области, Ленинградской области, Амурской области, Камчатском крае.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено более 178,7 млн тестов на COVID-19, из них 265 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 237 319 человек.