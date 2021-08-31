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Свыше 4,51 млн человек скончались в мире после заражения COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 217 млн человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 217 119 281, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 510 202 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 057 368 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 638 711.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 768 880, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 438 560.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 752 281 заболевший, умерли 579 574 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 580,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 970 человек, в Индии - 314, Бразилии - 2 705.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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