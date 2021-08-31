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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Высокий риск смерти у пожилых сохраняется около полугода после перенесенного COVID

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - У переболевших коронавирусом людей в течение последующих шести месяцев сохраняется высокий риск смерти, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Перенес ковид человек, особенно старшего возраста, на протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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Он также сообщил, что после перенесенного коронавируса у пациентов наблюдаются осложнения, связанные с тромбообразованием, поражением нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом выраженные симптомы у них сохраняются до восьми-девяти месяцев.

По словам Мурашко, именно таким пациентам важно пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса.

Углубленная диспансеризация началась в России с 1 июля.

Хроника коронавируса. Август.

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Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

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