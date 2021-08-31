Зарубежным избирательным участкам не хватает наблюдателей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На выборах в сентябре общественные наблюдатели будут работать не на всех избирательных участках, которые находятся за границей, сообщил на тематическом круглом столе член Центризбиркома Павел Андреев.

"355 (избирательных) участков за рубежом, к сожалению, не все участки будут покрыты в этот раз общественными наблюдателями, хотя возможность такая могла бы быть, и разъяснениями ЦИК определено, что по два человека в день можно было бы назначить", - отметил он.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что ОП планирует направить более 200 общественных наблюдателей на зарубежные участки.

Голосование на думских и региональных выборах в сентябре пройдет в течение трех дней.