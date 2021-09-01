Досрочное голосование на выборах в Госдуму пройдёт на 95 зарубежных участках в 55 странах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России в среду утвердил список избирательных участков, расположенных за пределами страны, на которых пройдет досрочное голосование в рамках предстоящих парламентских выборов - всего такое голосование предусмотрено на 95 зарубежных избирательных участках в 55 странах.

Как сообщил на заседании член ЦИК РФ Евгений Шевченко, в список включены две страны, где предлагается организовать досрочное голосование для всех избирателей - это Катар и Оман. Голосование для отдельных групп избирателей предлагается провести на 93 избирательных участках в 53 странах. Подавляющее большинство участковых избирательных комиссий будет работать один день.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще трех изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.