Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия скоро поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, заявил президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - сказал он.

Это будет самое современное оборудование, которым дооснастится армия, добавил он.

"Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" - ИФ), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Лукашенко.

9 августа Лукашенко сообщил, что Минск заинтересован в покупке зенитной ракетной системы С-400 и что он уже предложил президенту Владимиру Путину их продать "по сходной цене" и "за кредит". По его словам, для покупки ЗРС С-400 и другого современного вооружения могут быть использованы средства российского госкредита, который ранее был выдан на строительство БелАЭС и от которого были сэкономлены "приличные деньги" - от $300 млн до $500 млн.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сказал, что от Минска формального обращения по С-400 еще не поступало и вопрос о поставке "в практическую плоскость" еще не перешел, а вот обращение о "Панцирях-С" будет рассмотрено в ближайшие сроки.