Соратник экс-схиигумена Сергия задержан в рамках уголовного дела

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Всеволода Могучева, сторонника Николая Романова (бывшего уральского схиигумена Сергия), задержали в рамках расследования уголовного дела, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Пресс-секретарь раскольника Сергия Всеволод Могучев задержан. Повод для задержания - уголовное дело, возбужденное ГСУ СК РФ по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти - ИФ) в отношении него и его куратора - Николая Романова", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в основу материалов дела легла информация о видеороликах, размещенных в интернете на канале "Всеволод Могучев".

"Видео-контент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что Могучева задержали в поезде на подъезде к Екатеринбургу.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Ранее Могучев отбыл три срока административного ареста в Екатеринбурге по статьям КоАП о неповиновении полицейским, а также о возбуждении ненависти либо вражды. Он освободился 9 февраля.

Первое административное дело, по данным адвоката Могучева, было заведено из-за того, что его подзащитный поздно вечером 28 декабря якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции. Второе - из-за репоста 8 июня прошлого года видеоролика с Сергием на публичной странице Могучева в соцсети "ВКонтакте". Третье - за съемку и публикацию видеоролика на канале "Царский крест" в апреле прошлого года.

Защита обжаловала два первых ареста в облсуде, но тот оставил решения судов первой инстанции без изменения.

Дело экс-схиигумена Сергия

Сам бывший схиигумен Сергий в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство) УК. Он вину не признает.

Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря, с весны 2020 года выступал против подчинения санитарно-эпидемиологических требованиям в связи с пандемией и не признавал коронавирус. Ему сначала запретили проповедовать и высказываться публично, затем его запретили в служении.

Он был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В разгар конфликта, в середине июня он обосновался в Среднеуральском монастыре, окружил себя сторонниками, призвал казаков в качестве охраны и отказывался покидать обитель.

Его задержали в результате силового рейда в конце декабря прошлого года.