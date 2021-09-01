Задержанного соратника экс-схиигумена Сергия доставили в Екатеринбург

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Задержанного в Тюменской области Всеволода Могучева, сторонника бывшего уральского схиигумена Сергия (Николая Романова), в среду доставили в Екатеринбург, сообщил "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

Он отметил, что следственные действия будут проводиться в свердловском управлении СКР в Екатеринбурге.

Информированный источник в свою очередь уточнил агентству, что Могучева доставили в Екатеринбург около 23:00.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу" о том, что Могучева задержали в поезде по пути в Екатеринбург в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), возбужденного ГСУ СКР в отношении него и его куратора - Николая Романова.

По данным источника, в основу материалов дела легла информация о видеороликах, размещенных в интернет-канале "Всеволод Могучев". По его словам, "видео-контент пропагандировал ненависть и вражду по отношению к иудеям и мусульманам".

Позднее адвокат Могучева Михаил Толмачев уточнил "Интерфаксу", что сторонник экс-схимонаха был задержан в Ишиме в Тюменской области.

"Мы постановления о возбуждении уголовного дела не видели, нам оно не вручалось, в наш адрес не направлялось. Мы знаем только, что дело возбуждено по ч.2 ст. 282 УК РФ", - сказал адвокат. Он уточнил, что его подзащитный был задержан по поручению СКР, а в настоящее время проходят обыски у матери Могучева по ходатайству руководителя следственной группы СК по делу Романова.

Могучев 9 февраля покинул спецприемник в Екатеринбурге, где отбывал арест по ряду административных дел.

Как сообщалось, суды в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) назначили ему в общей сложности 45 суток административного ареста по трем делам по статьям "неповиновение сотруднику полиции" (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ) и "возбуждение ненависти либо вражды" (ст.20.3.1 КоАП РФ).

Первое дело, по данным адвоката Могучева, было заведено из-за того, что его подзащитный поздно вечером 28 декабря 2020 года якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции. Второе - из-за репоста 8 июня 2020 года видеоролика с Романовым на публичной странице Могучева в соцсети "ВКонтакте". Третье - за съемку и публикацию видеоролика на канале "Царский крест" в апреле прошлого года.

Экс-схимонах Сергий, лишенный летом 2020 года сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Николая Романова. Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

В конце августа Измайловский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела Романова, но в связи с тем, что не явился представитель потерпевшей стороны (Екатеринбургской епархии), заседание перенесли на 2 сентября.