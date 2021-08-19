Бывшему схиигумену Сергию продлили арест еще на полгода

Рассматривать его дело по существу суд начнет с 25 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы до 10 февраля продлил арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), которого обвиняют в самоуправстве, ограничении свободы вероисповедания и склонении к самоубийству. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд 19 августа провел предварительные слушания по делу Сергия. Рассматривать дело по существу суд начнет 25 августа. Заседание начнется в полдень в открытом режиме.

Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря, с весны 2020 года выступал против подчинения санитарно-эпидемиологических требованиям в связи с пандемией и не признавал коронавирус. Ему сначала запретили проповедовать и высказываться публично, затем его запретили в служении.

Он был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В разгар конфликта, в середине июня он обосновался в Среднеуральском монастыре, окружил себя сторонниками, призвал казаков в качестве охраны и отказывался покидать обитель.

Его задержали в результате силового рейда в конце декабря. 29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство) УК. Он вину не признает.

Защита Сергия сначала просила перевести процесс над ним на Урал, поскольку это было бы удобнее местным свидетелям. Однако впоследствии адвокаты отказались от этого ходатайства.