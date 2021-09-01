Памфилова пригрозила Петербургу прокуратурой за рокировки в местных избиркомах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Массовый переход председателей участковых избиркомов из одного района Петербурга в другой за три недели до выборов встревожил Центральную избирательную комиссию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

Она пояснила, что территориальный избирком (ТИК) №48 (Московский район) одномоментно снял с постов 17 председателей нижестоящих, участковых избирательных комиссий (УИК). Это объяснили личным желанием председателей, пожаловавшихся на возросший объем работы из-за грядущего трехдневного голосования.

Затем те же люди оказались назначены главами других участковых избиркомов в Красносельском районе, назначение провел ТИК №47. Причем назначены они были 26 августа, а предыдущих постов лишились лишь 31 августа, то есть несколько дней были членами двух избиркомов одновременно, что запрещено законом.

Памфилова назвала ситуацию беспрецедентной.

"То есть 26-го их назначают, а они еще председатели других (комиссий). Как это могло пройти мимо городской избирательной комиссии? Это вообще. Я понимаю, что надо представителей генерального прокурора засылать к вам", - обратилась Памфилова к главе горизбиркома Петербурга Наталье Чечиной. Та сообщила, что для нее происходящее стало "сюрпризом".

Памфилова считает недопустимыми подобные "непонятные рокировки". "Это очевидная манипуляция. Мы разберемся, на что эта манипуляция направлена", - пообещала Памфилова.

В горизбиркоме ситуацию с "двойным членством" объяснили ошибкой ТИК №47. Решение этой комиссии о назначении уволившихся председателей было приостановлено.

По мнению зампреда ЦИК Николая Булаева, такие "условно синхронные" действия нескольких ТИК были заранее спланированы. Он подчеркнул, что решение ТИК №47 незаконно, поэтому его надо не приостанавливать, а отменять, а председателей территориальных избиркомов снимать с постов.

"Это минимум того, что вы можете сделать, с учетом того, что ситуацию упустили", - поддержала его Памфилова, обращаясь к горизбиркому.

После заседания ЦИК кандидат в Государственную думу от "Справедливой России - За правду", депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова сообщила, что в среду обратилась к Памфиловой, требуя прекратить "миграцию" председателей и членов участковых комиссий Московского района в комиссии Красносельского, который входит в ее думский округ №212.

Соперником Тихоновой по этому округу, в частности, является руководитель фракции "Единой России" в городском парламенте Александр Тетердинко, который ранее работал в муниципалитетах Московского района.