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Суд отменил решение парламента Петербурга об отстранении секретаря Горизбиркома

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга удовлетворил иск секретаря Горизбиркома Марины Ждановой к Законодательному собранию города, признал незаконным и отменил постановление Закса об освобождении её от обязанностей члена комиссии, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд исковые требования удовлетворил. Решение приведено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Жданова обосновала иск тем, что в тексте постановления нет ссылок на конкретные нормы законодательства РФ о выборах, на основании которых документ был принят, а сама Жданова заявление о досрочном сложении полномочий не подавала и оснований освобождать ее от обязанностей нет.

18 августа городской парламент проголосовал за постановление о досрочном освобождении от полномочий Ждановой после того, как она и большинство членов Горизбиркома поддержали перепроверку подписей кандидата в Закс от партии "Новые люди", экс-судьи Уставного суда Петербурга Ольги Герасиной. Изначально из-за брака в подписных листах Герасиной отказали в регистрации на округе, где ее соперником стал бы председатель комитета по законодательству Закса, единоросс Денис Четырбок.

19 августа Горизбирком сначала подтвердил полномочия Ждановой, а затем зарегистрировал Герасину, не перепроверяя ее подписи. СМИ со ссылкой на пресс-службу "Единой России" 3 августа распространяли заявление спикера Закса Вячеслава Макарова, выражающего сомнения в легитимности подписей Герасиной, так как ему "абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса".

Петербург Марина Жданова

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