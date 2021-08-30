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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Кандидат ЕР снялась с выборов в округе, где баллотируется дочь спикера Закса Петербурга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Территориальный избирком (ТИК) №18 аннулировал регистрацию на выборах в петербургский парламент сотрудницы Заксобрания Алены Кукушкиной, выдвинутой "Единой Россией" по одномандатному округу №3. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя ТИК №18 Виталий Дятлов в понедельник.

"Решение принято в соответствии с законом", - сказал он.

Основанием стало личное заявление Кукушкиной, попросившей снять ее с выборов.

Член избиркома с правом решающего голоса Динар Идрисов сообщил, что Кукушкина подала заявление в пятницу, в качестве причины указала состояние здоровья.

В пресс-службе регионального отделения "Единой России" не смогли прокомментировать ситуацию.

По округу №3, расположенному в Петроградском районе, Кукушкина должна была стать соперницей заместителя главы района Марины Лыбаневой – дочери спикера Закса, секретаря регионального отделения "Единой России" Вячеслава Макарова. Лыбанева идет на выборы самовыдвиженкой без партийной поддержки.

Ранее от этого же округа в Закс избирался и сам Макаров. В этом избирательном цикле он баллотируется только в Государственную думу.

Кандидатами по округу также зарегистрированы представитель КПРФ Роман Луговской, который оппонировал Макарову в 2016 году, Оксана Крикуненко от "Партии роста", Станислав Стрелков от ЛДПР и Игорь Королев от "Справедливой России - За правду".

Петербург Алена Кукушкина Единая Россия

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