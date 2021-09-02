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Трутнев рассказал об окупаемости преференциальных зон Дальнего Востока

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Создание преференциальных режимов на Дальнем Востоке уже окупилось, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Еще один важный вывод, связанный с экономикой, заключается в том, что расходы государства на создание преференциальных зон уже окупились. Общие затраты с учетом строительства инфраструктуры, всех налоговых льгот, за эти годы составили 81 млрд рублей. Доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то, что предприятия работали в режиме льгот, составили 123,1 млрд. То есть 42 млрд мы уже получили дополнительный доход в бюджет, покрыв полностью расходы", - сказал Трутнев в рамках сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, развитие Дальнего Востока можно рассматривать как быстро окупаемые высоко рентабельные проекты, а не просто поддержка экономики Дальнего Востока.

Он уточнил, что объем накопленных прямых инвестиций в ДФО составил $80 млрд. Создана 81 тысяча рабочих мест, до конца года будет уже около 84 тысяч.

"Если говорить в целом о сводных результатах, то объем инвестиций в проекты, осуществленные с государственной поддержкой, составил 2 трлн рублей. Новых предприятий уже построено 417", - отметил вице-премьер.

ВЭФ Дальний Восток Юрий Трутнев

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