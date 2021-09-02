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Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов

Владивосток станет городом-миллионником при реализации экономических проектов
Фото: Arthur Bondar for The Washington Post via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Появление города-миллионника из Владивостока будет зависеть от реализации проектов, заявил мэр города Константин Шестаков.

"Как житель города, я понимаю, что комплексное развитие возможно по направлению севера края. Конечно, вверх по карте от Владивостока у нас есть масса возможностей для комплексного строительства. Совершенно новая инфраструктура, с возможностью реализации тех запросов, которые есть у жителей Владивостока прямо сейчас", - сообщил "Интерфаксу" глава Владивостока в кулуарах Восточного экономического форума.

Шестаков добавил, что вопрос создания города-миллионника из Владивостока уже обсуждался уже давно, и даже существует основа для принятия решения.

"Я согласен с Юрием Петровичем (Трутневым - ИФ) в том, что создание дополнительных мощностей и новых городов должно лежать на фундаменте экономических смыслов. Они должны быть. Условная Владивостокская агломерация, которую мы пока только представляем, уже есть. И все соглашения, которые будут подписаны в рамках текущего ВЭФ, это лишь подтверждают. Это новые значимые вливания в морской торговый порт, это, как минимум, тысяча трудоустроенных в краткосрочной перспективе. И таких проектов великое множество", - добавил мэр Владивостока.

Шестаков уточнил, что при планировании комплексной застройки нужно думать не только о создании социальной инфраструктуры, но и инженерной, транспортной.

"Вопросы парковок, качественных развязок, формирование адекватной верной логистики. Это все те возможности, которые дает большой Владивосток", - уточнил глава Владивостока.

Авторы проекта по созданию первого города-миллионника на Дальнем Востоке смогут доложить о нем президенту РФ Владимиру Путину 2 сентября на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа.

Владивосток ВЭФ Константин Шестаков

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