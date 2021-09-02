В России от коронавируса привили более 45 млн человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 45 млн человек привиты в РФ от COVID-19, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко.

"На сегодняшний день у нас в стране провакцинировано более 45 млн россиян. У нас доступны сейчас все четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", - сказал Фисенко в четверг в кулуарах ВЭФ-2021.

Он подчеркнул, что темпы вакцинации в регионах разные. "Коллективный иммунитет не наберется сам по себе, это зависит в первую очередь от каждого из нас, мы должны сделать свой выбор в пользу того, чтобы быть защищенными от коронавирусной инфекции", - сказал Фисенко.

В РФ с 18 января проходит массовая вакцинация от коронавируса. На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли в РФ около 37 млн человек.