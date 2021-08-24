Проценко счел, что вакцинированных от COVID в РФ еще недостаточно

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доли вакцинированных от коронавируса в России пока недостаточно для создания коллективного иммунитета, этот показатель, по мнению специалистов, следует увеличить до 80%, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Считаю, что нет", - сказал Проценко журналистам во вторник, отвечая на вопрос о достаточности числа вакцинированных.

"Я думаю, это вопрос к профессиональным эпидемиологам (какова оптимальная доза привитых - ИФ). В среднем говорят о том, что эта цифра должна стремиться к 80%", - добавил он.

Проценко также уточнил, что сохраняются опасения, что к коронавирусу добавится грипп. Поэтому, по его словам, обязательно провести вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа.

"Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска - это те меры, которые сохраняют свою актуальность", - сказал врач.

Комментируя возможность отмены масок до конца года, Проценко высказал мнение, что прогнозы до октября преждевременны. "Давайте посмотрим, как пройдут сезонные истории: сезон - это конец сентября - октябрь, и после этого об этом можно будет рассуждать", - отметил анестезиолог.

Проценко также рассказал, что среди поступающих в больницу в Коммунарке пациентов с COVID-19 доминирует штамм "дельта".

"В основном это штамм "дельта". Более молодой возраст пациентов и более скоротечное течение с увеличением объема поражения легочной ткани", - сказал Проценко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Касаясь темы летальности, он отметил, что этот показатель пока не демонстрирует заметной тенденции к увеличению, однако уточнил, что данных для полноценного анализа пока недостаточно.

"Нет, летальность не увеличилась, увеличились энергозатраты со стороны медицинского сообщества - больше тяжелых больных, больше случаев экстракорпоральной оксигенации. Но я думаю, статистику еще рано подводить", - отметил Проценко.