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Около 700 афганских студентов привезут учиться в Россию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки совместно с МИД РФ прорабатывает вопрос о возвращении в Россию 600-700 студентов из Афганистана для обучения в вузах, в том числе решается вопрос с визами и перелетом, сообщил "Интерфаксу" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"У нас около 1400 студентов было по итогам прошлого года, где-то примерно 1350 всего в этом (году). Часть студентов, кого мы хотим привезти, - это где-то 600-700 студентов. Мы прорабатываем этот вопрос очень активно. Мы помогаем с визами, помогаем вместе с МИДом, прорабатываем транспорт. Создаём все возможности получить образование в России", - сказал Фальков в кулуарах Восточного экономического форума.

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Отвечая на вопрос о том, приступили ли они к занятиям, министр сообщил, что "кто-то из студентов ещё не выехал, кто-то уже приступил".

Ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал в разговоре с "Интерфаксом" сообщил, что порядка тысячи граждан Афганистана имеют на руках необходимые документы, чтобы покинуть страну; их приезд в Россию возможен после восстановления работы аэропорта Кабула и регулярных рейсов. Среди них и студенты российских вузов.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в середине августа захватило почти всю территорию Афганистана, включая Кабул. На фоне смены власти в стране тысячи афганцев стремятся ее покинуть.

Россия Афганистан Минобрнауки РФ

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