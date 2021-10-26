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Российские визы оформлены 752 студентам из Афганистана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки добилось оформления 752 виз для афганских студентов российских вузов, оформление документов продолжается, сроки их перелета в Россию еще не определены, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Афганистан во власти талибов

Всего ведомство передало в консульский департамент российского МИД 1047 заявлений студентов на визы. Визы оформляет российское посольство в Кабуле. Речь идет о помощи студентам, которым нужно продолжить обучение в российских вузах, и о тех которые только поступили на первый курс или подготовительный факультет.

Организовать для них вывозные рейсы российская сторона планирует поэтапно, в зависимости от обстановки в Афганистане, добавили в министерстве.

Проблемы с выездом в Россию у афганских студентов возникли после того, как к власти в стране пришли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) и с Афганистаном прекратилось авиасообщение.

В сентябре в Минобрнауки сообщали, что более 900 афганских студентов российских вузов находятся за пределами России, при этом из них только 529 человек получили визы для въезда в Россию и должны были приехать до октября. 20 октября глава МИД Сергей Лавров сказал, что перелет студентов из Афганистана скоро будет организован.

МИД Минобрнауки Афганистан Сергей Лавров Талибан Кабул

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