Ближайший запуск с космодрома Восточный намечен на октябрь

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следующий, шестой в 2021 году запуск с космодрома "Восточный" запланирован на середину октября, сообщил на марафоне "Новое знание" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что первая очередь космодрома работает на полную мощь.

Космодром строят в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". Сейчас продолжается возведение объектов объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

6 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили "Интерфаксу", что решение о конфигурации стартовых столов третьей очереди космодрома пока не принято.

Недавно на Восточном завершили годовое техобслуживание (ГТО) оборудования стартового комплекса.

Как ожидается 4 сентября на космодром приедет президент Владимир Путин.