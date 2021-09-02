Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ближайший запуск с космодрома Восточный намечен на октябрь

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следующий, шестой в 2021 году запуск с космодрома "Восточный" запланирован на середину октября, сообщил на марафоне "Новое знание" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что первая очередь космодрома работает на полную мощь.

Космодром строят в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". Сейчас продолжается возведение объектов объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

6 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили "Интерфаксу", что решение о конфигурации стартовых столов третьей очереди космодрома пока не принято.

Недавно на Восточном завершили годовое техобслуживание (ГТО) оборудования стартового комплекса.

Как ожидается 4 сентября на космодром приедет президент Владимир Путин.

Дмитрий Рогозин Роскосмос Космодром Восточный

Новости

Подозреваемый в насилии над детьми в Самаре найден мертвым

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Минобороны решило взыскать с ОАК 10,7 млрд рублей

ЦБ собрался расширить действие полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю Россию

ЦБ собрался расширить действие полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю Россию
Восточный экономический форум - 2021

Путин заявил о нехватке врачей на Дальнем Востоке

Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

В Кремле сочли евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');