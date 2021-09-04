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Рогозин сообщил о планах провести комплексные испытания космодрома "Восточный"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Стройка на "Восточном" завершится в 2022 году, после этого запланированы комплексные испытания космодрома, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину.

"В 2022 году мы должны завершить стройку. После этого строители в основном уходят, заходят технологи "Роскосмоса", мы начинаем проводить сначала автономные, потом комплексные испытания всех систем космодрома", - сказал Рогозин во время посещения президентом РФ "Восточного".

По словам Рогозина, в октябре 2023 года "Восточный" должен быть готов к пуску "Ангары", который запланирован на декабрь того года. Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева. Минобороны РФ является основным заказчиком семейства.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.

Дмитрий Рогозин Восточный Роскосмос Минобороны РФ

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