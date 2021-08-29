Путин посетит космодром "Восточный"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе вновь посетит космодром "Восточный" в Амурской области.

"По пути из Владивостока (с Восточного экономического форума - ИФ) Путин снова залетит в Амурскую область, на космодром "Восточный". Амбициозный проект (...) под личным контролем (президента)", - сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

В последний раз Путин приезжал на "Восточный" 6 сентября 2019 года. На совещании, которое он провел, со строителями и руководством космической области, речь шла о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о ходе работ по созданию новой ракеты "Союз-5".

Строительство космодрома "Восточный" ведется в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". В настоящее время на "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

6 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили "Интерфаксу", что решение о конфигурации стартовых столов третьей очереди космодрома пока не принято.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году.