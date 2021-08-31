Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На космодроме Восточный завершили годовое техобслуживание (ГТО) оборудования стартового комплекса, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Как ожидается 4 сентября на космодром приедет президент Владимир Путин.

В ЦЭНКИ главной задачей ГТО назвали поддержание систем в готовности к применению по назначению.

В соответствии с графиком ТО, на стартовом комплексе проверили и обслужили 52 системы, включая систему гарантийного электропитания, системы производства и хранения сжатых газов, транспортно-установочный агрегат и мобильную башню обслуживания.

"Проведение ГТО на системах стартового и транспортного оборудования очень важно - именно от исправности этих систем зависит работа с изделием: установка и вертикализация ракеты космического назначения", - отметили в ЦЭНКИ.

В последний раз Путин приезжал на Восточный 6 сентября 2019 года. Там он провел со строителями и руководством космической отрасли совещание о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о создании новой ракеты "Союз-5".

Космодром строят в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". Теперь на Восточном строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

18 февраля Наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил Руслана Мухамеджанова на должности гендиректора ЦЭНКИ вместо Андрея Охлопкова, ранее получившего выговор от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Охлопков был уволен в ноябре.

В октябре 2020 года по итогам производственного совещания на космодроме Восточный Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен выговор, и был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.

25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.

Первый запуск с космодрома "Восточный"

7
Космодром Восточный ЦЭНКИ Владимир Путин Амурская область

Новости по теме

Новости

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Зарубежным избирательным участкам не хватает наблюдателей

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

Оленевод неделю шел пешком в полицию сознаваться в тройном убийстве

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

В РФ не выявили случаев нового южноафриканского штамма коронавируса

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

Осень в Москве начнется с температуры ниже климатической нормы

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

В РФ намерены создать "цифрового двойника" системы здравоохранения

Высокий риск смерти у пожилых сохраняется около полугода после перенесенного COVID

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим

Путин подписал указ о выплате 15 тыс. руб. военнослужащим
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');