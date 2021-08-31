На Восточном провели годовое техобслуживание к приезду Путина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На космодроме Восточный завершили годовое техобслуживание (ГТО) оборудования стартового комплекса, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Как ожидается 4 сентября на космодром приедет президент Владимир Путин.

В ЦЭНКИ главной задачей ГТО назвали поддержание систем в готовности к применению по назначению.

В соответствии с графиком ТО, на стартовом комплексе проверили и обслужили 52 системы, включая систему гарантийного электропитания, системы производства и хранения сжатых газов, транспортно-установочный агрегат и мобильную башню обслуживания.

"Проведение ГТО на системах стартового и транспортного оборудования очень важно - именно от исправности этих систем зависит работа с изделием: установка и вертикализация ракеты космического назначения", - отметили в ЦЭНКИ.

В последний раз Путин приезжал на Восточный 6 сентября 2019 года. Там он провел со строителями и руководством космической отрасли совещание о создании стартового стола для ракет "Ангара" и о создании новой ракеты "Союз-5".

Космодром строят в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз". Теперь на Восточном строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

18 февраля Наблюдательный совет "Роскосмоса" утвердил Руслана Мухамеджанова на должности гендиректора ЦЭНКИ вместо Андрея Охлопкова, ранее получившего выговор от главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Охлопков был уволен в ноябре.

В октябре 2020 года по итогам производственного совещания на космодроме Восточный Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку был объявлен выговор, и был уволен глава дирекции космодрома Евгений Рогоза.

25 ноября Жук был арестован по подозрению в злоупотреблениях при строительстве космодрома. В октябре стало известно об аресте на два месяца директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Он стал фигурантом уголовного дела, по которому также проходит главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрий Фоминцев. Оба обвиняются в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный.