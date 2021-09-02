Захарова призвала мир признать факт гражданской войны на Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия призывает международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставки вооружений в эту страну, "которая истребляет собственное население", заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти запрещают оппозиционные политические партии, инакомыслие, уничтожают свободную прессу, журналистов, "а им за это поставляют оружие".

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, который включает поставки противотанковых систем Javelin и другого оружия.

2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что готовность Вашингтона оказать военную помощь Украине может вызвать эскалацию конфликта в Донбассе.